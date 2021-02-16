16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимний чемпионат по фотобердингу пройдет в Беларуси 27 февраля, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

В отличие от обычного бердвотчера, который наблюдает за птицами в бинокль, задача фотобердера - сфотографировать птиц в естественных условиях. Чтобы выиграть чемпионат, нужно за шесть часов (с 9.00 до 15.00) снять на камеру как можно больше разных видов птиц. За каждый вид участник получает баллы. Больше всего баллов достанется тем, кто правильно определит вид. Разобраться, какую птицу поймали в кадр, помогут онлайн-определитель или мобильное приложение. По итогам будут определены победители и призеры, отдельно будет выбран лучший снимок. Как и на предыдущих соревнованиях, жюри может ввести дополнительные номинации и отметить еще несколько интересных фото или участников. Лучшие фотобердеры получат призы.

Участвовать можно в любой точке Беларуси. "Фотографировать зимой всегда непросто. Низкая температура - это испытание как для фотографа, так и для аппаратуры. Но зато есть хороший шанс найти пернатых, которые прилетают к нам только на зимовку, удобно фотографировать водоплавающих птиц на незамерзших водоемах. Приглашаем всех желающих принять участие", - сказал координатор чемпионата Семен Левый.

Участвовать можно как индивидуально, так и в команде из двух человек. Для этого нужно заполнить заявку, скачав ее с сайта АПБ, и отправить по адресу levy@ptushki.org. Заявки принимаются до 17.00 26 февраля. Чемпионат открыт и для участников из других стран.-0-