"Черная пятница" продлена до 4 декабря – успейте купить квартиру и офис в Минске по лучшим ценам!

Сколько длится идеальная "черная пятница"? Один день, два, три? Целую неделю! Именно столько будет длиться акция невероятно выгодных предложений на квартиры и помещения для бизнеса в столичных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский".
Акция стартовала в пятницу 27 ноября с большим ажиотажем. Жилая и коммерческая недвижимость на условиях "черной пятницы" пользуется огромным спросом. Чтобы избежать очередей и создать для покупателей максимально комфортные условия, было решено продлить акцию до 4 декабря. Целая неделя лучших цен и лучших условий для покупки!
И все-таки визит в офис продаж лучше не откладывать – самые интересные предложения разбирают первыми!
Приобрести квартиры и бизнес-помещения можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также в 18 городах страны работают региональные менеджеры по продажам.
Профессиональные и приветливые менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать подходящий вариант с учетом всех ваших пожеланий: по площади, планировке, размещению и даже виду из окна!
Финансовый вопрос не проблема: приобрести недвижимость можно в выгодный партнерский кредит на 20 лет от 4,99% годовых, а в комплексе Minsk World еще и в беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев (можно даже без первоначального взноса!).
Подробности можно узнать по мобильному номеру офиса продаж – 7675.
По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.
– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.
Что вы выберете – многофункциональный комплекс Minsk World, признанный самым масштабным в Европе? Экологичный "Парк Челюскинцев", который расположился прямо у границ огромного лесного массива в центре столицы? Или полностью готовый "Маяк Минска" у Национальной библиотеки и речной набережной?
В любом случае при покупке квартиры или коммерческого помещения вы получите все плюсы современной недвижимости на лучших условиях "черной пятницы"!
Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии, которая позволяет создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки самой различной площади.
Высота потолков – не ниже 2,7 метра, а на первых и последних этажах, как правило, более 3 метров.
Светлые и просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера и санитарной комнатой – в каждом доме.
Скоростные бесшумные лифты – от компании OTIS. В некоторых домах есть панорамные лифты!
Света и солнца будет много – в домах используются окна от пола до потолка или панорамные, при этом стеклопакеты – ведущих производителей. Во всех новостройках предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых также есть квартиры с приватными террасами.
На выбор покупателей коммерческой недвижимости – многофункциональные помещения с отдельными входами и высокими потолками до 3 метров и выше. То, что надо для успешного бизнеса!
Приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!
Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок, кварталы имеют развитую инфраструктуру для комфортной жизни.
Это новый уровень жилой и коммерческой недвижимости в Минске – и до 4 декабря вы можете позволить себе его по лучшим ценам и на лучших условиях "черной пятницы"!
Квартира или офис? А лучше и то, и другое! До 4 декабря условия "черной пятницы" на жилую и коммерческую недвижимость в комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский" настолько выгодные, что удержаться невозможно!
Тем более что можно воспользоваться выгодным кредитом или рассрочкой. Партнерский кредит от Белинвестбанка действует на жилую недвижимость во всех комплексах:
· До 20 лет в белорусских рублях.
· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.
· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.
· Собственный взнос – от 10%.
· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.
А в комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести также в беспроцентную рассрочку от застройщика:
· Максимальный срок – 100 месяцев.
· Первоначальный взнос – от 30%.
· Без справок о доходах и поручителей.
· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.
· Для оформления договора нужен только паспорт.
Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира!
Более того, только сейчас квартиры в 11 домах комплекса Minsk World можно приобрести В БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ НА 100 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! Воспользуйтесь этой уникальной возможностью! Просто приходите в офис с паспортом – и приступайте к оформлению договора на приобретение квартиры в Минске!
Приобрести квартиры и бизнес-помещений можно в офисах продаж в Минске у ст. метро "Восток": ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.
Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Позвольте себе больше – успейте купить до 4 декабря квартиру и помещение для бизнеса в Минске на самых выгодных условиях "черной пятницы"!