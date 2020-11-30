"Черная пятница" продлена до 4 декабря – успейте купить квартиру и офис в Минске по лучшим ценам!

Сколько длится идеальная "черная пятница"? Один день, два, три? Целую неделю! Именно столько будет длиться акция невероятно выгодных предложений на квартиры и помещения для бизнеса в столичных комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский".

Акция стартовала в пятницу 27 ноября с большим ажиотажем. Жилая и коммерческая недвижимость на условиях "черной пятницы" пользуется огромным спросом. Чтобы избежать очередей и создать для покупателей максимально комфортные условия, было решено продлить акцию до 4 декабря. Целая неделя лучших цен и лучших условий для покупки!

Чтобы избежать очередей и создать для покупателей максимально комфортные условия, было решено продлить акцию до 4 декабря

И все-таки визит в офис продаж лучше не откладывать – самые интересные предложения разбирают первыми!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также в 18 городах страны работают региональные менеджеры по продажам.

Профессиональные и приветливые менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать подходящий вариант с учетом всех ваших пожеланий: по площади, планировке, размещению и даже виду из окна!

Финансовый вопрос не проблема: приобрести недвижимость можно в выгодный партнерский кредит на 20 лет от 4,99% годовых, а в комплексе Minsk World еще и в беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев (можно даже без первоначального взноса!).

Подробности можно узнать по мобильному номеру офиса продаж – 7675.

По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Только до 4 декабря – невероятно выгодные предложения на квартиры и коммерческую недвижимость в Минске на условиях "черной пятницы"!

Что вы выберете – многофункциональный комплекс Minsk World, признанный самым масштабным в Европе? Экологичный "Парк Челюскинцев", который расположился прямо у границ огромного лесного массива в центре столицы? Или полностью готовый "Маяк Минска" у Национальной библиотеки и речной набережной?

В любом случае при покупке квартиры или коммерческого помещения вы получите все плюсы современной недвижимости на лучших условиях "черной пятницы"!

Многофункциональный комплекс Minsk World

Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Вивальди"

Многофункциональный комплекс "Чайковский"

Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии, которая позволяет создавать жилые и коммерческие помещения свободной планировки самой различной площади.

Высота потолков – не ниже 2,7 метра, а на первых и последних этажах, как правило, более 3 метров.

Светлые и просторные лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера и санитарной комнатой – в каждом доме.

Скоростные бесшумные лифты – от компании OTIS. В некоторых домах есть панорамные лифты!

В каждом доме дизайнерское лобби

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

Света и солнца будет много – в домах используются окна от пола до потолка или панорамные, при этом стеклопакеты – ведущих производителей. Во всех новостройках предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых также есть квартиры с приватными террасами.

Во всех домах предусмотрены балконы или застекленные лоджии, а в некоторых – еще и приватные террасы

На выбор покупателей коммерческой недвижимости – многофункциональные помещения с отдельными входами и высокими потолками до 3 метров и выше. То, что надо для успешного бизнеса!

В некоторых домах весь первый этаж – помещения для бизнеса

Приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера!

Все дома сдаются с обустройством дворов и автостоянок, кварталы имеют развитую инфраструктуру для комфортной жизни.

Это новый уровень жилой и коммерческой недвижимости в Минске – и до 4 декабря вы можете позволить себе его по лучшим ценам и на лучших условиях "черной пятницы"!

Кварталы имеют развитую инфраструктуру для комфортной жизни

Во дворах расположены спортивные и детские площадки со специальным покрытием

У каждого дома есть удобные места для парковки автомобилей

Квартира или офис? А лучше и то, и другое! До 4 декабря условия "черной пятницы" на жилую и коммерческую недвижимость в комплексах Minsk World, "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Вивальди" и "Чайковский" настолько выгодные, что удержаться невозможно!

Тем более что можно воспользоваться выгодным кредитом или рассрочкой. Партнерский кредит от Белинвестбанка действует на жилую недвижимость во всех комплексах:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

А в комплексе Minsk World квартиры и коммерческие помещения можно приобрести также в беспроцентную рассрочку от застройщика:

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

Расчеты показывают, что при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж примерно равен плате за арендованное столичное жилье. И это будет ваша собственная минская квартира!

Более того, только сейчас квартиры в 11 домах комплекса Minsk World можно приобрести В БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ НА 100 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА! Воспользуйтесь этой уникальной возможностью! Просто приходите в офис с паспортом – и приступайте к оформлению договора на приобретение квартиры в Минске!

Приобрести квартиры и бизнес-помещений можно в офисах продаж в Минске у ст. метро "Восток": ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Позвольте себе больше – успейте купить до 4 декабря квартиру и помещение для бизнеса в Минске на самых выгодных условиях "черной пятницы"!

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