Чернобыльская зона. Наровлянский район в архивных фотографиях БЕЛТА

Перед эвакуацией скота. Наровлянский район, декабрь 1986 года

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата 26 апреля 1986 года для многих жителей юго-восточной части Беларуси разделила жизнь на до и после. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из серьезнейших техногенных катастроф минувшего столетия. Порядка 23% территории Беларуси подверглось радиоактивному загрязнению. В числе наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы оказался и Наровлянский район. В 1986 году с его территории были отселены более 6,8 тыс. человек, а в последущие годы еще около 10 тыс.

Наровлянский район. Эвакуация скота, 1986 год

26 апреля, в день 14-й годовщины аварии на ЧАЭС, Александр Лукашенко посетил Наровлянскую районную больницу

Отселенная деревня Дерновичи, расположенная на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Наровлянский район, 2011 год

Здесь когда-то была деревня Карповичи. Наровлянский район, 2000 год

Житель деревни Гридни Наровлянского района Александр Ковальчук в 1986 оду не уехал из опасной зоны с односельчанами

Наровлянский район относится к числу наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня на территории Наровлянского района проживают около 11 тыс. человек. Здесь строится новое жилье с господдержкой, создаются новые рабочие места, оказывается качественное медицинское обслуживание.

Сегодня на территории Наровлянского района проживают около 11 тыс. человек. Здесь строится новое жилье с господдержкой, создаются новые рабочие места, оказывается качественное медицинское обслуживание.

На уроке в средней школе №2 г. Наровли, 2021 год

Агрогородок Завойть. Наровлянский район

Наровлянский район. Молочно-товарная ферма в агрогородке Завойть

Агрогородок Завойть в Наровлянском районе, 2021 год

Наровлянский район

Мемориал памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть, 2021 год

Лукашенко возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета, 2020 год