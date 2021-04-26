Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА

Чернобыльская зона. Деревня Бартоломеевка после аварии на ЧАЭС, сентябрь 1990 года

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 35 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. От крупнейшей техногенной аварии в истории человечества Беларусь пострадала больше всех. Катастрофа нанесла колоссальный ущерб, став национальным бедствием.

Дезактивация в деревне Дворище, август 1986 года

Четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС после аварии, 1986 год

После аварии на Чернобыльской АЭС. Строительство "могильника" для зараженной техники, август 1986 года

Хойникский район после аварии на ЧАЭС. Уровень радиации на улицах деревни Новоселки замеряют химики-разведчики, 1986 год

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году город Припять, покинутый жителями, стал мертвым городом

Деревня Чудяны Чериковского района, чернобыльская зона отселения, 1990 год

Деревня Веприн Чериковского района. Чернобыльская зона, 1990 год

Более трех с половиной тысяч населенных пунктов тогда отселили полностью либо частично, а почти 500 из них исчезли с лица земли.

Гомельский район. Захоронение чернобыльских деревень, 2003 год

Прощание (перед эвакуацией скота), декабрь, 1986 года

Хойникский район после аварии на ЧАЭС. Запретная зона.

Жительница деревни Ломачи Хойникского района, 1989 год

Патрулирование в отселённой деревне Вязок проводят бойцы сводного отряда МВД по охране чернобыльской зоны, май 1991 года

Чернобыльская зона, 1993 год

Брагинский район. Зона отселения. Деревня Пирки, 1990 год

Хойникский район. Жизнь после Чернобыля. Зона отчуждения, 2004 год

Зона, пострадавшая в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Заброшенные поля, 1990 год

Были и те, кто не уехал из деревень чернобыльской зоны, подлежащих полному выселению, Жизнь после Чернобыля, 1990 год

Зона, пострадавшая от аварии на Чернобыльской АЭС. В средней школе брошенной деревни Залесье Брагинского района, 1990 год

В начале 1980-х годов это была всесоюзная ударная комсомольская стройка. Поселок Солнечный в Брагинском районе включен в туристический маршрут по зоне отчуждения, 2019 год

За годы с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в Беларуси проделана масштабная работа: люди переселены из опасной зоны, обеспечены жильем, работой и медицинским обслуживанием, территории обеззаражены.

Городской поселок Брагин, 2021 год

После аварии на ЧАЭС из Брагинского района были переселены около 5 тыс человек. Сейчас жизнь в поселке восстанавливается и продолжается.

Наровлянские школьники встречают перелетных птиц, 2021 год

Наровля, 2021 год

Наровлянский район, 2021 год

Эффективная реализация государственных программ по преодолению последствий чернобыльской аварии позволила возродить экономику пострадавших регионов. Переход от реабилитации пострадавших территорий к их устойчивому развитию продолжается.

Плавательный бассейн в Комаринских яслях-саду Брагинского района, 2019 год

Чечерск - райцентр Гомельской области. Детский парк, 2020 год

Открытие моста через реку Сож в Славгородском районе, 2020 год

Славгородский район - один из пострадавших от аварии на ЧАЭС. За 2020 год здесь построили более 5 тыс. кв.м жилья, открыли несколько новых производств и социально значимых объектов, реализуют несколько крупных проектов.

Славгородский район. Линия по розливу меда, 2021 года

Славгород, 2021 год. Город продолжает развиваться

В Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы сохранена социальная направленность. Ее цели - социальная защита населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечение требований радиационной безопасности, ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных территорий.-0-

РЕПОРТАЖ: "Постепенно все становится на свои места" - как развивается Славгородский район после аварии на ЧАЭС Славгородский район Могилевской области оказался одним из самых загрязненных регионов после аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь отселили несколько тысяч человек, а сотни гектаров земли стали невостребованными.