Червяков: залог успешного развития страны в умении работать сообща

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Залог успешного развития страны - в умении работать сообща. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Меняется эпоха. Стремительно ускоряется темп жизни, появляются новые технологии, но неизменным остается ценность единства нации. Именно любовь к Родине, глубинное нравственное родство объединяют поколения белорусов. И мы продолжаем укреплять наш общий дом - Беларусь, понимая, что в умении работать и жить сообща - залог успешного развития страны в целом на десятилетия вперед", - сказал Александр Червяков.

Он отметил, что 17 сентября 1939 года произошел акт исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. "Восстановленное единство позволило нашей Родине выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, заложить потенциал для построения эффективной и конкурентоспособной экономики", - обратил внимание министр.

"Сегодня нам как никогда важно сохранить мир и согласие на своей земле, передать новым поколениям незыблемые ценности - уважение к традициям и мудрости старших, любовь к истории и к Отечеству. Убежден, что вместе, трудясь на благо нашей Родины, мы сможем достичь всех поставленных целей, продолжим строить благополучную процветающую и динамично развивающуюся Беларусь", - резюмировал Александр Червяков.-0-