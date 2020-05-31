31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая партия медицинского груза для Беларуси отправлена из Китая, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

"В ночь с 30 на 31 мая в аэропорту Столичный Пекина произведена отгрузка на борт Минобороны четвертой за два месяца партии средств медицинского назначения для защиты, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В состав груза вошли защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и иные медицинские изделия. Объем груза составил свыше 140 куб. м, вес - 22 т", - рассказали в посольстве.

Китайский комитет Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с компанией Fosun Pharma безвозмездно передал ПЦР-тесты на выявление COVID-19, международная организация UNICEF - кислородные концентраторы, компания-импортер белорусской продукции DaShiwei - маски KN95. Помощь в виде защитной одежды оказал город центрального подчинения Чунцин, где в этом году планируется открытие генерального консульства Беларуси. Шэньсийский университет традиционной китайской медицины предоставил Беларуси 50 тыс. препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения заболевания.

Всего за четыре рейса в апреле - мае из Китая в Беларусь было направлено около 112 т медицинского груза для борьбы с коронавирусом, включая помощь от регионов и компаний КНР, международных и региональных организаций, а также закупленные белорусскими организациями и гражданами медицинские изделия.

Системное гуманитарное взаимодействие с Китаем продолжается, отметили в посольстве.-0-

Фото посольства Беларуси в Китае