Четыре отремонтированных самолета Су-25 переданы в ВВС и войска ПВО Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Барановичи сегодня состоялась передача в Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси четвертого самолета Су-25, отремонтированного в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Таким образом, ОАО "558 АРЗ" завершило исполнение контракта по очередному капитальному ремонту 4 самолетов Су-25 ВВС и войск ПВО. При этом ремонт самолетов выполнен ранее сроков, запланированных контрактом.

ОАО "558 АРЗ" серийно выполняет капитальный ремонт и модернизацию самолетов типа Су-25 (УБ) с 1994 года. К настоящему времени коллективом предприятия выполнен ремонт более 100 единиц самолетов данного типа, 8 самолетов прошли глубокую модернизацию.-0-