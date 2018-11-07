Число безработных в Беларуси в январе-сентябре сократилось на 45%

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты представило обзор ситуации в сфере занятости и безработицы в январе-сентябре 2018 года в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В качестве безработных на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на конец сентября 2018 года состояли 15 тыс. человек (на 45,1% меньше, чем на конец сентября 2017 года).

Судя по статистике за 9 месяцев, безработные стали трудоустраиваться быстрее. Средний период трудоустройства сократился с 2,1 месяца в январе-сентябре 2017 года до 1,6 месяца в аналогичном периоде нынешнего года. При этом если раньше мужчинам и женщинам требовался одинаковый период для трудоустройства (2,1 месяца), то теперь мужчины стали находить работу быстрее женщин - 1,5 против 1,8 месяца.

Сократилась и средняя продолжительность безработицы - с 4,1 месяца в январе-сентябре 2017 года до 3,4 месяца в аналогичном периоде 2018 года.

Среди безработных 62,9% - мужчины (64,2% годом ранее). Наибольшее число безработных мужчин - в возрасте 45-49 лет (1 133 человека на конец сентября 2018 года), 40-44 лет (1 103). Среди женщин безработных больше всего в возрасте 35-39 лет (688 человек) и 45-49 лет (687). По данным Минтруда, 22,5% всех безработных - молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.

В Минтруда также отметили, что в январе-сентябре спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился. На конец сентября в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 79,2 тыс. вакансий, что составило 142,8% к аналогичному периоду 2017 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 65,4% общего числа вакансий против 60,3% на конец сентября 2017 года.-0-