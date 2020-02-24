Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси количество государственных органов, ведущих административный процесс, планируется сократить, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будет сокращение количества субъектов. Это очень важно", - отметил Александр Конюк.

По его словам, Президентом поставлена очень серьезная задача по корректировке КоАП. "Да и все понимают, что это ненормальное положение, когда больше половины граждан каким-то образом наказаны. Значит, что-то не так. Слишком много субъектов, ведущих административный процесс. Слишком много, наверное, административных правонарушений", - сказал руководитель надзорного органа. Все предложения обсуждаются рабочей группой.

Кроме того, поставлена задача проанализировать антикоррупционное законодательство. "Анонсировано совещание на уровне Президента. Перед этим соберемся с правоохранителями", - добавил Александр Конюк.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества.-0-

Фото Оксаны Манчук