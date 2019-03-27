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Число прибытий иностранных туристов в Беларусь выросло на 43% после введения 30-дневного безвиза

Общество 27.03.2019 | 16:29
Михаил Портной
Михаил Портной
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Новости темы Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число иностранных туристов, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, выросло на 43% с момента введения 30-дневного безвиза, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, передает корреспондент БЕЛТА.

Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси в июле 2018 года был увеличен до 30 суток при условии их въезда и выезда через Национальный аэропорт Минск. "Само по себе это не могло дать существенного прироста туристов, необходим был симбиоз с информационной составляющей. Нам это удалось. Количество прибытий туристов в нашу страну через Национальный аэропорт Минск в 2018 году увеличилось практически на 27%. С момента увеличения срока безвиза число посещений нашей страны выросло на 43%", - сказал Михаил Портной.

За 2018 год проведено около 50 маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение на мировом рынке туристического потенциала Беларуси. "Мы приняли участие в 15 международных выставках, в том числе в двух имиджевых - в Лондоне и Берлине. Активно работаем в этом направлении. Провели шесть ознакомительных туров при помощи бюджетных средств и шесть - при помощи государственно-частного партнерства", - отметил замминистра.

Впервые на канале Euronews транслировались пять видеороликов о туристическом потенциале Беларуси (с 26 ноября по 14 декабря 2018 года).

2018-й был Годом туризма Беларуси в Китае. "Мы считаем, что это очень перспективный целевой рынок, который позволит нам диверсифицировать экспорт наших туристических услуг. Реализован план мероприятий, который включал и информационную составляющую, и создание условий для китайских туристов. Подготовлен 21 гид-переводчик по китайскому языку. Это направление и дальше будет развиваться, - отметил замминистра. - Немаловажно, что с 8 августа прошлого года начал действовать взаимный безвизовый режим для граждан Беларуси и Китая. В прошлом году мы заработали около $6 млн на этой целевой аудитории".

В целом экспорт туристических услуг Беларуси в 2018 году составил $230,5 млн (рост на 14% к 2017 году). Количество туристических прибытий составило почти 4,8 млн, организованных туристов и экскурсантов - 365,5 тыс. (рост на 29,3%).-0-

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