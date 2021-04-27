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27 апреля 2021, 14:41

Число компьютерных и интернет-преступлений в Беларуси за 5 лет возросло в 10 раз - Швед

Фото из архива
Фото из архива

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число преступлений, совершенных с использованием компьютерных систем и сети интернет, в Беларуси за последние пять лет выросло более чем в 10 раз. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Москве на заседании Объединенной коллегии генпрокуратур Беларуси и РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси за 5 лет число преступлений, совершенных с использованием компьютерных систем и сети интернет выросло более чем в 10 раз, - сказал Андрей Швед. - В прошлом году на их долю пришлось свыше четверти всех преступлений, совершенных в республике. Абсолютное большинство из них составляют хищения путем использования компьютерной техники. От действий преступников страдают не только организации, но и граждане, особенно незащищенные слои населения, пенсионеры. Киберхищения подрывают доверие к банкам и требуют принятия серьезных мер по устранению изъянов в их системах безопасности".

Темой заседания стала организация взаимодействия правоохранительных органов Беларуси и России по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. "Рассматривая вопрос взаимодействия и противодействия преступным посягательствам в сфере IT-технологий, необходимо отметить перспективность отраслей цифровой экономики в современных условиях, - подчеркнул генеральный прокурор. - Созданные в Беларуси условия для развития информационных и коммуникационных услуг, в том числе благоприятный правовой режим, приносят свои плоды. Разумеется, подобный рост цифровой экономики и развития современных технологий привлекает внимание не только добросовестных граждан, но и преступников. Вынесенный на сегодняшнее заседание вопрос крайне актуален для Союзного государства. Трансграничный характер преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, способы их совершения, затрудняющие установление преступников, требует от правоохранительных и надзорных органов слаженной работы".

Андрей Швед констатировал, что все активнее информационные технологии используются при совершении мошенничеств, вымогательств, распространении заведомо ложных сообщений об опасности, разглашении персональных и других охраняемых законом данных, в совершении преступлений экстремисткой направленности. "В прошлом году в качестве средств организации и координации противоправных действий по дестабилизации обстановки в Беларуси активно использовались Telegram-каналы, социальные сети, в том числе администрируемые с территории иных государств, - напомнил он. - Надлежащее противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий и их раскрытие невозможны без тесного международного взаимодействия, обмена передовым профессиональным опытом, оперативного направления и исполнения просьб об оказании правовой помощи".

В свою очередь генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что вопрос взаимодействия правоохранительных органов двух стран по противодействию преступлениям, связанным с использованием информационно-коммуникационных технологий, выбран для обсуждения совместным решением. "В условиях глобальной интеграции современных технологий в повседневную жизнь они всё чаще становятся средством совершения самого широкого круга преступлений, в том числе ранее вообще не встречавшихся", - заявил он.

"Стремительное распространение получили хищения денежных средств с расчетных пластиковых карт, использование криптовалют в сфере незаконного оборота наркотиков, коррупции, финансирования организованной преступности, экстремизма и терроризма, - сказал генпрокурор РФ. - Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с указанными преступлениями, прорыва пока не наступило, ежегодно фиксируется их кратный рост, а раскрываемость, как в России, так и в Беларуси, не превышает 25%. Это свидетельствует о схожести проблем, с которыми сталкиваются наши страны".

На заседании коллегии было отмечено, что активное развитие современных информационно-коммуникационных технологий не только способствует увеличению фактов противоправных посягательств в отношении граждан, но и порождает новые угрозы государственной и общественной безопасности. "Результативность противодействия киберпреступности в том числе зависит и от развития нашего двустороннего сотрудничества с учетом механизмов Союзного государства, совершенствования и унификации законодательства, а также организационных основ борьбы с новыми криминальными угрозами", - указал Игорь Краснов.

Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси, объединенная коллегия приняла решение, направленное на усиление информационной и кибербезопасности; совершенствование взаимодействия генеральных прокуратур Беларуси и России, в том числе в рамках исполнения запросов о взаимной правовой помощи; повышение эффективности координации работы правоохранительных органов двух государств в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.-0-

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