Число разрешенных для купания мест в Беларуси в этом сезоне сократится

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси число пляжей, где разрешат купаться, в этом сезоне уменьшится, сообщил на пресс-конференции ведущий специалист отдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОДа Олег Борозна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока конкретное количество мест, разрешенных для купания в этом сезоне, назвать проблематично, не все органы исполнительной власти подготовили планы. В прошлом году было открыто 456 таких мест. В этом сезоне их будет меньше, поскольку исполкомы пересматривают свои решения. Некоторые разрешенные места в этом году закроют в силу того, что они уже заросли или не соответствуют современным нормам", - пояснил Олег Борозна.

Тенденция по Беларуси такова, что количество мест, где купаться разрешено, значительно уступает общему числу закрытых для купания водоемов. В качестве примера специалист привел Брестскую область, где официально принято решение об открытии 98 пляжей, при этом 328 водных объектов будут закрыты.

В местах, где запрещено купание, устанавливаются специальные информационные стенды и таблички. Поскольку эти места находят вне зоны контроля спасателей, ответственность за свою жизнь купальщики несут сами. Вместе с тем по инициативе местных исполнительных органов создаются выездные комиссии, которые патрулируют такие объекты. Если выявляются нарушения, составляются административные протоколы, и не только за нарушения правил купания, но и за распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство и другие правонарушения.

Купальный сезон в Беларуси официально откроется 1 мая.-0-