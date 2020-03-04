Число стационарных летних лагерей в 2020 году увеличится - Болбатовский

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешним летом в Беларуси впервые за много лет количество оздоровительных лагерей, которые откроют свои двери школьникам, увеличится. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
Он отметил растущий интерес к летней оздоровительной кампании со стороны самих детей и родителей. "Скоро мы начнем подготовку и приемку стационарных оздоровительных лагерей. Отмечу, что в 2020 году мы увеличиваем численность стационарных загородных лагерей до 146. Это первый год, когда мы увеличиваем их число в период летней кампании. Еще недавно закрывали по 20-25 лагерей ежегодно. Теперь же два лагеря откроются после реконструкции, еще два - на базе закрытых школ. Они в хорошем состоянии, в экологически чистой местности", - рассказал Геннадий Болбатовский.
В общей сложности летом (в пять смен) будут работать более 6,2 тыс. лагерей. "Будем увеличивать долю круглосуточных лагерей, - добавил глава республиканского центра. - По объемам оздоровления также стоят амбициозные задачи. Планируем увеличить по сравнению с прошлым годом - 394 тыс. детей. Таким образом, численность увеличивается на 2 тыс. Из бюджета и фонда государственного социального страхования средства выделены в полном объеме. Планируем использовать более Br50 млн - на само оздоровление, удешевление путевок, а также подготовку базы стационарных лагерей".
По итогам 2019 года он отметил положительный момент: на укрепление материально-технической базы стационарных лагерей из разных источников было выделено Br18 млн, а в 2018 году - Br11 млн.
Как и в предыдущие годы, доля удешевления в общей стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием детей сроком на 18 и более дней превысит 40%, а в лагеря с дневным пребыванием и в 9-дневные составит около 80%.
"Дотации будут увеличены на 5% по всем типам лагерей. В лагерь с круглосуточным пребыванием размер дотации составит около Br206, в прошлом году было Br196. И увеличится дотация в дневные лагеря всех типов - в пределах 5%. С учетом того, что мы не прогнозируем значительный рост цен на этот вид услуг, их доступность для родителей, на мой взгляд, обеспечена не хуже, чем на уровне прошлого года", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.
Не все предприятия имеют свои лагеря, поэтому задача предприятия, где работают родители, заключить договор с лагерем. "Комиссия в организации собирает заявления и формирует заявку. Заключается договор - и дети направляются на оздоровление. Если есть проблемы, то эту работу координируют специалисты республиканского центра. Они есть в каждом районе страны. К ним я бы советовал обращаться комиссиям предприятий", - пояснил порядок Геннадий Болбатовский. И посоветовал родителям уже сейчас начинать подавать заявки.-0-
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