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04 июня 2021, 16:42

Число телемедицинских консультаций в ковидном 2020 году выросло в десятки раз - Богдан

Фото из архива
Фото из архива
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число телемедицинских консультаций в ковидном 2020 году выросло в десятки раз, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на полях выставки "ТИБО-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны выстраивать телемедицинские консультации не только в формате "врач-врач", которые, кстати, в ковидный год показали свою эффективность и цифры выросли в десятки раз, но и в формате "врач-пациент", - сказала Елена Богдан.

Она отметила, что в прошлом году за достаточно короткий срок необходимо было переучить в инфекционистов врачей различных специальностей, в том числе пульмонологов, терапевтов, акушеров-гинекологов, хирургов. Проводились виртуальные семинары. Белорусские медики в таком же формате обменивались опытом с коллегами из-за рубежа.

"Пришлось пересматривать взаимоотношения с пациентами. В наших учреждениях здравоохранения, в частности поликлиниках, были созданы кол-центры, специалисты которых дозванивались до пациентов и уточняли их состояние здоровья", - добавила Елена Богдан.

По словам первого замминистра, сегодня без информационных технологий невозможно развитие ни одной отрасли, в том числе здравоохранения. "В ходе реализации проекта "Заботливая поликлиника" с помощью информационных технологий мы пытаемся оптимизировать процессы логистики в нашем учреждении, исключить лишние посещения, сократить время ожидания пациента, выстроить новую коммуникацию "врач-пациент", - отметила она.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" проходит в Минске 1-4 июня. В форуме традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании-операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. Мероприятие проводит Министерство связи и информатизации при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного сообщества, международных экспертов.-0-

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