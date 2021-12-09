Число воспитанников интернатов в Беларуси с 1995 года сократилось более чем в 9 раз

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число воспитанников интернатных учреждений в Беларуси с 1995 года сократилось более чем в 9 раз, сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно сказать, что с 1995 года, когда впервые было объявлено о проведении новогодней благотворительная акции "Наши дети", система охраны детства нашей страны претерпела серьезные изменения. В то время около 50% детей, которые нуждались в помощи и поддержке: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывались в интернатных учреждениях. И количество этих интернатов было около 50. На начало этого учебного года таких интернатов осталось в стране только 11. То есть более чем в 4 раза уменьшилось их количество, а число детей в этих учреждениях сократилось более чем в 9 раз", - рассказала Елена Симакова.

Главный специалист добавила, что около 80% детей такой категории воспитываются не в интернатных учреждениях, а в замещающих, приемных, опекунских семьях.

Масштабная благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-