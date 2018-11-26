Число занятых в экономике Беларуси в октябре выросло

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси в октябре 2018 года было занято 4 341,8 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сентябре этот показатель был несколько ниже - 4 330,1 тыс. человек. В октябре 14,6 тыс. безработных зарегистрировано в органах по труду, занятости и социальной защите.

Соотношение принятых и уволенных работников (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составило 109,2%. Особенно позитивная динамика наметилась в сферах спорта, творчества, развлечений и отдыха - 220,3%, здравоохранения и социальных услуг - 150,5%, образования - 145,9%, информации и связи - 143,9%, промышленности - 123,2%, услугах по временному проживанию и питанию - 120,3%. Между тем отрицательное соотношение сложилось в октябре в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, строительстве, финансовой и страховой деятельности, предоставлении прочих видов услуг.

Поквартальные показатели также свидетельствуют о позитивных тенденциях: в третьем квартале 2018 года по сравнению со вторым немного вырос общий уровень занятости, причем в основном за счет сельского населения. По-прежнему несколько выше остается показатель занятости среди мужчин, чем женщин. В большей степени обеспечены работой люди в возрасте от 25 до 54 лет, с высшим образованием.-0-