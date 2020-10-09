9 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Члены Совета Республики присоединяются к мониторингу ценообразования. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Ирина Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, вопрос цен и ценообразования находится на особом контроле у Президента и правительства. "Еще в 2019 году в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства отмечал, что именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной. В этом году в аналогичном выступлении Президент подчеркнул, что все органы власти совместно с профсоюзами должны взять эту тему на особый контроль и удержать инфляцию по итогам текущего года в пределах 5%", - напомнила сенатор.

Основным принципом ценообразования в Беларуси является сочетание свободных и регулируемых цен. Регулируемые цены в первую очередь введены на перечень социально значимых товаров, которые востребованы населением ежедневно и практически являются основными по удельному весу в товарообороте. Это мясо, молоко и молочные изделия, макаронные изделия, чай, свежая овощная продукция и другое.

"Благодаря введению государственного регулирования цен на эти товары нам удалось удержать стабильную ценовую ситуацию на потребительском рынке страны. Принятые меры позволили не допустить необоснованного роста цен на товары, в первую очередь на товары критического импорта", - отметила Ирина Левкович.

Постоянно контролируют эту сферу Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Комитет госконтроля, которые проводят мероприятия, направленные прежде всего на выявление необоснованного завышения цен и, безусловно, на приведение ситуации в соответствие с законодательством. Активно участвуют в этом и местные исполнительные органы власти, профсоюзные организации.

"Сегодня к этой работе присоединяются члены Совета Республики, которые также на постоянной основе будут отслеживать на своих территориях ценовую ситуацию по основным группам потребительских товаров. В случае выявления каких-либо негативных тенденций, настораживающих фактов, поступления обращений от избирателей и покупателей будут реагировать на них и своевременно информировать для принятия соответствующих мер уполномоченные органы государственного управления", - констатировала Ирина Левкович.-0-