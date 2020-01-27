ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 27 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:55 Минский зоопарк приглашает школьников узнать о "Тайнах пернатых" Регионы
21:52 ЧМ по хоккею в 2021 году будет проверкой для ГТК, но мы к нему готовы - Сенько Общество
21:33 Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон В мире
21:25 РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме Культура
20:16 Бузовский: конкурс буктрейлеров станет подспорьем для популяризации чтения Культура
19:44 Первый случай гибели человека от пневмонии нового типа зарегистрирован в Пекине В мире
19:39 В Бресте почтили память жертв холокоста Регионы
19:08 В Круглянском районе водитель иномарки погиб после столкновения с трактором Происшествия
18:56 Подо Ржевом начнут установку 25-метрового памятника Советскому солдату В мире
18:38 Россиянка Анастасия Халиуллина победила в гонке на 12,5 км на ЧМ по биатлону среди юниорок в Швейцарии Спорт
18:28 Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане В мире
18:04 Определены финалисты нацотбора на "Евровидение-2020" Культура
17:56 ООН выступает за повышение толерантности и уважения в обществе - Казана-Вишневецкий Общество
17:56 Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции Общество
17:55 Треть поступлений в бюджет Минской области обеспечили 6 предприятий Регионы
17:35 Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай Общество
17:27 В Витебской области на аукционе продан бывший оздоровительный лагерь "Витязь" Регионы
17:02 Сотрудники Департамента охраны спасли семью на пожаре в Хойниках Происшествия
16:54 Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям Общество
16:53 Генконсульство Литвы в Гродно летом переедет в новое здание Регионы
16:32 На лодочной станции в Алабаме произошел пожар, есть погибшие В мире
16:21 Пешеходные переходы в Могилеве и Бобруйске будут освещены дополнительно Регионы
15:54 Цены на квартиры в Минске в декабре 2019-го выросли в среднем на 1% Регионы
15:38 Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor Культура
15:36 В Хорватии потерпел крушение военный вертолет В мире
15:28 Немецкий биатлонист Макс Барчевитц стал первым в гонке на 15 км на юниорском ЧМ в Швейцарии Спорт
15:09 Около 20 образцов новой техники испытали на "Гомсельмаше" в 2019 году Регионы
14:59 Житель Гродно уговорил более 20 человек купить для него телефон в рассрочку Происшествия
14:58 В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая Общество
14:51 Хендрик Дамс избран новым председателем ПАСЕ В мире
Все новости
Все новости
Общество
27 января 2020, 21:52

ЧМ по хоккею в 2021 году будет проверкой для ГТК, но мы к нему готовы - Сенько

Юрий Сенько
Юрий Сенько
Новости темы "Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году"
Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею - Кариньш
Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Латвией благодаря совместному ЧМ по хоккею - Румас

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня готовится принимать участников соревнований, фанатов и туристов во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Беларуси и Латвии. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"Мы имеем опыт работы после II Европейских игр. Для нас ничего нового нет и, наверное, не будет. Возможно, только объем оформлений, о котором мы узнаем ближе к соревнованиям. Но и к этому мы будем готовы", - сказал Юрий Сенько.

По его словам, в ГТК уже началась подготовка специалистов со знанием иностранных языков к предстоящему хоккейному форуму мирового масштаба. Для этого ведомство сотрудничает с вузами, где отбирают волонтеров среди будущих специалистов в области таможенного дела. "Студенты, которые попробовали себя во время II Европейских игр в качестве волонтеров совершенно иначе стали понимать и воспринимать таможенную службу. Это отмечают преподаватели, деканы. Люди прочувствовали, что такое работа, что значит сутки отстоять на границе, что такое ветер, дождь, очереди. Здесь мы должны учить молодежь, чтобы специалисты пришли уже полностью подготовленными. Чемпионат мира по хоккею будет проверочным испытанием для таможенной службы, но мы к нему готовы", - подчеркнул Юрий Сенько.

Он также рассказал об обновлении пунктов пропуска на латвийском и украинском направлениях: работы планируют завершить к 2021 году. К финалу подходит реконструкция пункта пропуска "Урбаны". На его модернизацию уже было выделено Br34 млн. В первом квартале этого года здесь будет полностью закончен первый пусковой комплекс, до конца года будет готов рентген-комплекс, построенный за счет международной технической помощи. "На украинском направлении половина пунктов пропуска уже готова. К 2021 году планируем завершить строительство. Источники финансирования определены. Глава государства дал полное одобрение этого проекта", - резюмировал председатель ГТК.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГТК Сенько таможня хоккей чемпионат мира чемпионат мира по хоккею
Новости рубрики Общество
Иоанна Казана-Вишневецкий. Фото из архива ООН выступает за повышение толерантности и уважения в обществе - Казана-Вишневецкий
Фото из архива Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции
Фото из архива Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай
Юрий Караев Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям
Фото из архива В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая
Фото из архива ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Сенько доложил Лукашенко о результатах работы таможни за прошлый год
Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жилье
Наниматели предлагают, кадры решают: как менялся рынок труда Беларуси в 2019 году
Добро пожаловать в "Токио"! В столице начались продажи квартир нового дома в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
С вводом БелАЭС участие в электроэнергетическом рынке ЕАЭС принесет бонусы Беларуси - депутат
Дапкюнас: смысл памяти о холокосте - придать реальную силу призыву "Никогда больше"
В Беларуси на этой неделе будет теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 28 января расскажет в пресс-центре БЕЛТА о ралли-рейде "Дакар"
В Беларуси полностью оцифровали процедуру закупки из одного источника
Беларусь стала полноправной участницей Метрической конвенции
Некоторые белорусские турфирмы отменяют поездки в Китай
Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor
Караев: введение балльной системы - попытка стать гуманнее и ближе к людям
Цены на квартиры в Минске в декабре 2019-го выросли в среднем на 1%
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США - Пентагон
В "Великом камне" прорабатывают меры по недопущению завоза коронавируса из Китая
Гололедица и до +6°С ожидается в Беларуси 28 января
ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов
Из КоАП могут исключить не встречающиеся на практике составы правонарушений - Слижевский
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.