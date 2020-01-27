ЧМ по хоккею в 2021 году будет проверкой для ГТК, но мы к нему готовы - Сенько

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня готовится принимать участников соревнований, фанатов и туристов во время чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году в Беларуси и Латвии. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"Мы имеем опыт работы после II Европейских игр. Для нас ничего нового нет и, наверное, не будет. Возможно, только объем оформлений, о котором мы узнаем ближе к соревнованиям. Но и к этому мы будем готовы", - сказал Юрий Сенько.

По его словам, в ГТК уже началась подготовка специалистов со знанием иностранных языков к предстоящему хоккейному форуму мирового масштаба. Для этого ведомство сотрудничает с вузами, где отбирают волонтеров среди будущих специалистов в области таможенного дела. "Студенты, которые попробовали себя во время II Европейских игр в качестве волонтеров совершенно иначе стали понимать и воспринимать таможенную службу. Это отмечают преподаватели, деканы. Люди прочувствовали, что такое работа, что значит сутки отстоять на границе, что такое ветер, дождь, очереди. Здесь мы должны учить молодежь, чтобы специалисты пришли уже полностью подготовленными. Чемпионат мира по хоккею будет проверочным испытанием для таможенной службы, но мы к нему готовы", - подчеркнул Юрий Сенько.

Он также рассказал об обновлении пунктов пропуска на латвийском и украинском направлениях: работы планируют завершить к 2021 году. К финалу подходит реконструкция пункта пропуска "Урбаны". На его модернизацию уже было выделено Br34 млн. В первом квартале этого года здесь будет полностью закончен первый пусковой комплекс, до конца года будет готов рентген-комплекс, построенный за счет международной технической помощи. "На украинском направлении половина пунктов пропуска уже готова. К 2021 году планируем завершить строительство. Источники финансирования определены. Глава государства дал полное одобрение этого проекта", - резюмировал председатель ГТК.-0-