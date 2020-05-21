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21 мая 2020, 19:38

Чрезмерное обследование щитовидной железы нерационально - медики

Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезмерное обследование щитовидной железы нерационально, сообщила профессор 1-й кафедры детских болезней БГМУ, главный внештатный детский эндокринолог Минздрава Анжелика Солнцева во время онлайн-видеобрифинга на сайте Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заложили в клинические протоколы подход, который основывается на опыте международных экспертов по ведению пациентов с патологией щитовидной железы, - сказала Анжелика Солнцева. - Есть минимальный объем исследований, который дает полную информацию о функции органа, о структуре, наличии какой-либо структурной патологии. УЗИ и определения тиреотропного гормона (ТТГ) во многих случаях бывает достаточно для постановки диагноза, определения тактики лечения, наблюдения или проведения каких-либо профилактических мероприятий".

По словам главного врача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главного внештатного эндокринолога Минздрава Натальи Карлович, должен применяться принцип разумной целесообразности. "Всего есть 10 тестов, которые связаны со щитовидной железой, но какой смысл платить за все 10, когда реально нужен только один?", - задалась она вопросом, добавив, что в большинстве случаев нет необходимости в исследовании расширенного спектра гормонов.

Диагностика заболеваний щитовидной железы должна начинаться с обращения к врачу, который опросит пациента, уточнит жалобы. "Как бы мы ни говорили, что часто патология щитовидной железы проходит бессимптомно и что жалобы не специфичны, все равно начинать надо с этого. Грамотный врач знает, на чем акцентировать внимание, когда он собирает жалобы. Далее нужно осмотреть и пропальпировать щитовидную железу. Это сохраняет свою актуальность даже сегодня, при доступности всех остальных методик", - отметила Наталья Карлович. Важен и анамнез, в частности наследственная предрасположенность. Поэтому врач уточнит наличие тиреоидной патологии у родственников, у женщин - были ли отклонения во время беременности и родов.

При необходимости будут назначены специальные методы исследования. При подозрении на структурную патологию щитовидной железы пациента отправят на УЗИ. Это главный метод, который ответит на большинство вопросов. Если подозрения касаются нарушения функции щитовидной железы, первым методом будет оценка тиреотропного гормона. "На данном этапе обследование может закончиться. Если на УЗИ не установлена структурная патология (размеры щитовидной железы нормальные, нет локальных изменений, признаков тиреоидита) и при этом ТТГ в пределах нормы, это говорит о том, что со щитовидной железой все в порядке и дальнейшие подозрения беспочвенны", - добавила главный внештатный эндокринолог Минздрава.

Если же во время этих исследований устанавливают признаки изменения щитовидной железы, то подключают другие методики, в том числе дополнительные гормональные исследования, сцинтиграфию щитовидной железы и др. Иногда используется еще КТ или МРТ в области шеи, но это в очень редких случаях.

"Это весь набор диагностических исследований, которые требуются для диагностики патологий щитовидной железы. Могу с уверенностью сказать, что они довольно доступны на всех уровнях", - пояснила Наталья Карлович. Более того, она констатировала, что ежегодное количество исследований того же тиреотропного гормона по стране избыточно. Его определяют даже тогда, когда это явно не нужно, добавила она. Что касается УЗИ щитовидной железы, зачастую оно делается просто по желанию пациента, хотя на то должны быть медицинское показания.

В стране 25 мая будет отмечаться Всемирный день заболеваний щитовидной железы.-0-

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