ЧС и происшествий в местах массовых гуляний в новогоднюю ночь не зафиксировано - МВД

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана общественного порядка в новогоднюю ночь обеспечена. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Этой ночью в стране прошло более тысячи массовых мероприятий. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили охрану общественного порядка. Несмотря на дождливую погоду, традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске и областных центрах.

Основное внимание правоохранители уделяли обеспечению личной безопасности граждан и дорожной безопасности. "Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство", - отметила Ольга Чемоданова.

В последующие выходные и праздничные дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов. Однако в первую очередь работа ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения, добавила официальный представитель МВД.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном варианте, оперативная обстановка остается стабильной.

"МВД благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий, а также за то, что не поддались на призывы в Telegram-каналах", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-