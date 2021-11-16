"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?" МИД Беларуси прокомментировал провокации польских силовиков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали провокации на белорусско-польской границе - применение польской стороной специальных средств против беженцев, сообщает БЕЛТА.

"Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Беларуси. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие. И это объективная реальность действий страны, которая продолжает учить своих соседей правильной демократии и уважению прав человека. Что будет следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе?" - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушают целый ряд международных и двусторонних норм и договоров. "Сложно в принципе представить, как можно объяснить применение спецсредств по территории другого суверенного государства. Поэтому с нашей стороны обязательно последует соответствующая официальная реакция, - заявил пресс-секретарь. - Мы инициируем расследование инцидента с привлечением международных организаций, так как все факты очевидны. Но мы не пойдем на поводу у этих провокаций".

Анатолий Глаз заявил, что белорусская сторона заинтересована в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей, и постоянно это повторяет. "И пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь", - заметил он.

По словам представителя МИД, цель польской стороны совершенно понятна - ей необходимо еще больше обострить обстановку, на корню задушить любые подвижки по урегулированию ситуации в нормальном ключе. "Поэтому после предметного обсуждения вопроса вчера на высшем уровне мы видим сегодня с польской стороны прямые провокации и бесчеловечное обращение с обездоленными. Конечно, это издевательство должно быть прекращено. Еще раз повторю, что мы всегда были и остаемся заинтересованными в нормальном, конструктивном и цивилизованном разрешении ситуации", - резюмировал пресс-секретарь МИД.-0-