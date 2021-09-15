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15 сентября 2021, 10:09

Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства

Фото из архива
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 сентября впервые будут отмечать День народного единства, сообщает БЕЛТА.

Предложения учредить данный праздник прозвучали в феврале текущего года на VI Всебелорусском народном собрании. Именно в этот день - 17 сентября - в 1939 году начался Польский поход Красной армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу. Соответствующий указ об учреждении нового государственного праздника глава государства подписал 7 июня.

"День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций", - отмечается в комментарии пресс-службы Президента.

В нем также подчеркивается, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности.

Во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества 9 августа - Александр Лукашенко рассказал, почему новый праздник он решил не объявлять выходным днем.

Это по Конституции Президент определяет - праздничные, выходные дни. Но давайте честно: я проехал много стран - столько выходных, как у нас, нет нигде. И в России тоже: вы там как начинаете с Нового года - беда для нас", - отметил глава государства".

Говоря о праздновании Дня народного единства, Президент рассказал, что при учреждении этого праздника колебался, делать ли его выходным. В итоге было принято решение оставить его рабочим днем. "Я, как человек из производства, привыкший работать без выходных, наверное, пожадничал", - признался Александр Лукашенко.

В то же время он заметил, что этот вопрос остается открытым. "Я готов эти полномочия передать законодательному органу - вы уже потом будете выходные объявлять, - заявил он. - Этот вопрос не закрыт, его можно решить в любое время. Пока начнем с этого".

Президент убежден, что День народного единства учрежден 17 сентября вполне справедливо, эту дату можно считать днем воссоединения белорусского народа. "Поэтому не надо на нас тут катить, кричать. Праздник будет. Это действительно праздник. Если бы этого дня не было, не было бы нашей страны. Это для нас святой праздник", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, в Беларуси ко Дню народного единства на различных уровнях запланировано большое количество различных общественно-политических и патриотических мероприятий, а также в сфере культуры, музейной деятельности и медиа.-0-

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