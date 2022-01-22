Чуприс: норма про заботу граждан о своем здоровье в предложенном проекте Конституции смягчена

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норма про заботу граждан о своем здоровье в вынесенном на референдум проекте Конституции Беларуси смягчена. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

Ранее на общественное обсуждение выносился проект документа, где говорилось об обязанности граждан заботиться о своем здоровье, что вызвало немало споров. "Поэтому после обсуждений на совещании (у Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) и дополнительных обсуждений с Конституционной комиссией норму решили оставить. Но в корреспонденции с нормой о том, что государство создает условия для охраны здоровья. Соответственно, граждане заботятся о сохранении собственного здоровья", - заявила Ольга Чуприс.

По ее словам, это сделано для того, чтобы все же закрепить обязанности и одного, и второго субъектов отношений в вопросе сохранения здоровья. "Но вместе с тем норма смягчена, потому что у людей вызывала вопросы ее формулировка как обязанность, которая в свою очередь могла повлечь варианты ответственности за несоблюдение определенных правил. Для того чтобы избежать возможных коллизий в будущем, в том числе с деятельностью, например, страховых компаний, мы решили норму смягчить. Но, тем не менее, она будет в Конституции", - рассказала замглавы Администрации Президента.-0-