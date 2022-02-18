Чуприс о двух сроках Президента: этого времени достаточно, чтобы реализовать все планы и проекты

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух сроков Президента достаточно, чтобы реализовать все планы и проекты. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Что касается нормы относительно сроков Президента, то были разные мнения. Сначала заложили два срока, потом стали появляться пожелания о том, чтобы все же Президент не ограничивался в количестве сроков, - сказала Ольга Чуприс. - Есть разные точки зрения и на этот счет, и на счет других государственных органов, их полномочий, есть разные конструкции".

Замглавы Администрации Президента отметила, что чаще всего сроки для Президента установлены. "В абсолютном большинстве Конституций какие-то ограничительные рамки есть, если только нет необходимости в том, чтобы их раздвинуть. Если эта необходимость была в 1996 году, то такие изменения в Конституцию и были приняты в тот период, - подчеркнула она. - Кроме того, может быть, более динамично будет работать Президент в рамках ограничительных сроков. Будет стараться все сделать, что задумал. Президент сказал, что этого времени достаточно, на его взгляд, чтобы реализовать все свои планы и проекты".-0-