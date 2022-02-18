Чуприс: проект Конституции соткан из чувств и пожеланий людей

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции соткан из чувств и пожеланий людей, заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Я люблю все то, что сделано своими руками. Имею в виду не буквально. Это первое. А второе, может быть, это и первое, все-таки этот проект соткан из чувств и пожеланий людей. Это как полотно, которое сшито гражданами страны. Поэтому, как же его не любить, если это наше родное, если это самобытное, если это свое. Поэтому, конечно, люблю", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента подчеркнула, что ей импонирует такое большое внимание семье в проекте Конституции.

"Вы не задумывались, какая самая большая статья в Конституции, если рассматривается раздел 2 - Человек. Общество. Государство? Ст.32, которая касается семьи. Поскольку мы вносим изменения еще и в эту статью, задумываемся о детях, семьях, то, конечно, она становится тоже родной и любимой, - подчеркнула Ольга Чуприс. - Я бы ее подправила, если бы могла, но остановились на том, что вносилось. Тем не менее она мне дорога. Показательно, кстати, что это одна из самых больших статей в разделе, касающихся прав, свобод человека и гарантий их реализации. Одна из больших статей - о труде, а также собственности. Но о семье - самая большая в этой части".-0-