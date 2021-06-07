7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнобойщик использовал чужую карту водителя - выплатил 30 базовых штрафа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Транспортной инспекции Минтранса Ирина Яблонская.

Нарушитель был выявлен в Гомельской области на трассе М8, где Транспортная инспекция проводила контрольные мероприятия. В поле зрения инспекторов попал грузовой "Мерседес", водитель которого перевозил груз по маршруту Турция - Россия. Как выяснилось, управлял авто человек, карточка водителя которому не принадлежала. По факту это нарушение установленного режима труда и отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок (ч.1 ст.18.23 КоАП). В данном случае штрафная санкция может достигать 50 БВ.

"Карточка водителя визуально напоминает банковскую и принадлежит конкретному лицу. Перед началом рейса водитель должен вставить карточку в контрольное устройство (тахограф), который фиксирует время управления автомобилем, перерывы для отдыха, автоматически производится запись движения - эта информация хранится на карточке водителя и считывается во время проверки. Некоторые водители используют чужие карточки, чтобы скрыть работу сверх установленных норм режима труда и отдыха, их несоблюдение. Вставляя в тахограф карточку, принадлежащую другому человеку, они продолжают вести машину сами, находясь в переутомленном состоянии, создавая угрозу на дорогах и риск возникновения ДТП", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в инспекции, с начала года такой случай в Гомельской области единичный. Общая сумма штрафа для нарушителя составила Br870, чужая карточка водителя была изъята. Всего нарушений режима труда и отдыха, требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок в регионе с января выявлено более 200. Приняты соответствующие меры.-0-