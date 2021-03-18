Данилович о дне воли: зачем отмечать дату неудачной попытки создания белорусского государства?

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявление Белорусской народной республики стало неудачной попыткой создания независимого белорусского государства. На это обратил внимание историк, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам историка, в этом вопросе дьявол кроется в деталях. "Действительно, 25 марта была объявлена независимость Белорусской народной республики. По факту кто признал эту независимость? Фактически реальных государств, признавших эту независимость, не было. Да, есть определенные мнения по некоторым государствам, но по факту реальным государством Белорусская народная республика не стала. Поэтому празднование этого дня, с моей точки зрения как историка, удивительно. Зачем отмечать дату неудачной попытки создания независимого белорусского государства?" - спросил Вячеслав Данилович.

Он убежден, что это может быть выгодно лишь тем, кто хочет, чтобы эта неудачная попытка транслировалась и дальше, чтобы белорусская государственность ослаблялась. "Покровителям нашей оппозиции, очевидно, выгодно, чтобы эта дата звучала, позиционировалась, потому что они не настроены на то, чтобы Беларусь была реальным государством, сильным, процветающим. Им надо слабая, послушана Беларусь, которая будет исполнять указания извне. То, что фактически и происходило в то время - в 1918 году", - подчеркнул ректор Академии управления.

Вячеслав Данилович обратил внимание, что реального суверенитета и границ у Белорусской народной республики не было. Ее объявление фактически было лишь декларацией о намерениях, да и действовали ее создатели под германской оккупацией. "Это метание, попытки достичь этого с помощью оккупационных властей - порочны", - заявил он.

Историк добавил, что по факту БНР и людям, действовавшим под эгидой бело-красно-белого флага, ничего позитивного достичь и не удалось.-0-