Данилович: сейчас как никогда важно выработать в обществе иммунитет к фальсификациям истории

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас как никогда важно выработать в белорусском обществе иммунитет к попыткам исказить и фальсифицировать историю. Такое мнение журналистам высказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

На фоне попыток переписать историю Великой Отечественной войны, подчеркнул ученый, "нужно доносить историческую правду о том, что именно советский многонациональный народ выстоял и сломил хребет нацистским агрессорам и их союзникам". "Именно на советско-германском фронте была достигнута решающая переломная победа над агрессорами", - сказал он.

Вячеслав Данилович

Директор Института истории НАН считает, что для противостояния попыткам переписать историю нужно взаимодействие государства, общественных организаций, ученых и рядовых граждан. Самый действенный способ напомнить людям о значении Великой Победы - дать им почувствовать свою сопричастность к ней. Именно поэтому НАН инициировала всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". "В Институт истории можно отправить свои воспоминания, фотографии родных, которые воевали. Материалы аккумулируются, готовятся к публикации", - рассказал Вячеслав Данилович. Книги будут издаваться по мере готовности. Первая уже в процессе.

К 75-летию Великой Победы, которое отмечается в 2020 году, увидело свет дополненное издание "Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной войне". Ученый отметил также книгу "Созвездие героев земли белорусской". В ней представлены биографии всех уроженцев Беларуси, удостоенных звания Героя Советского Союза. В книге рассказывается о судьбах белорусов, полных кавалеров ордена Славы.-0-

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