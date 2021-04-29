Данилович: события осени 1939 года - акт исторической справедливости в отношении белорусского народа

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. События осени 1939 года - акт исторической справедливости в отношении белорусского народа. Об этом заявил журналистам ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович. Он принимает участие в парламентских слушаниях "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего мы должны помнить и понимать, что события осени 1939 года - акт исторической справедливости в отношении белорусского народа. Рижский мир не соответствовал национальным интересам белорусов, разделил наш народ на две части. Это было сделано силой оружия и потом в результате Рижским миром закреплено", - сказал Вячеслав Данилович.

Он обратил внимание, что именно так восприняло это событие большинство населения Западной Беларуси. "Об этом ярко свидетельствуют результаты работы Народного собрания Западной Беларуси, которое состоялось в октябре 1939 года в Белостоке и где были единогласно приняты декларации об установлении советской власти на территории Западной Беларуси и воссоединении Западной Беларуси с БССР. Причем я хотел бы подчеркнуть, что на Народном собрании были представлены фактически все национальности, которые жили в то время в Западной Беларуси, различные социальные пласты. И очень массовыми были выборы в Народное собрание: 96% избирателей (те, кто имел право голоса) приняли участие в этих выборах. Поэтому это, если хотите, всенародный плебисцит, результатом которого и стало воссоединение Западной Беларуси с БССР", - отметил ректор Академии управления.

Вячеслав Данилович добавил, что еще в Белостоке было принято решение объявить 17 сентября днем воссоединения белорусского народа и воздвигнуть памятник борцам за свободу белорусов. "Но, к сожалению, это решение не было реализовано. Поэтому, я думаю, уже пришло время, когда мы должны эти события надлежащим образом увековечить, чтобы день народного единства был связан именно с событиями осени 1939 года и чтобы был установлен памятник воссоединению белорусского народа в рамках одного государства, - подчеркнул он. - Это очень знаковые события с точки зрения истории белорусской государственности, потому что наш народ воссоединился в рамках одного целостного государства. А это основа, залог для успешного развития любого народа и государственного образования".

Во время слушаний в Палате представителей обсуждаются международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-

Фото Сергея Шелега