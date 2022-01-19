Данилович: в любом историческом периоде нам есть чем гордиться

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы отстояли свое право жить на этой земле и развиваться так, как считаем нужным. Об этом заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

"Сохранение исторической памяти - важнейший элемент реализации государственной исторической политики. А ведь сама государственная историческая политика, прежде всего, направлена на то, чтобы воспрепятствовать искажениям фальсификации исторического прошлого нашего народа, нашей государственности. С другой стороны, формировать у человека и общества позитивный взгляд на историко-духовное и, если хотите, историко-культурное и духовно-нравственное прошлое белорусского народа", - сказал Вячеслав Данилович.

Ректор подчеркнул, что история Беларуси очень сложная и многогранная. "У нас много было трагических и героических страниц. Но нам в любом историческом периоде есть чем гордиться. И прежде всего мы должны гордиться и помнить о том, что тысячелетиями наши предки живут на этом геополитическом перекрестке, который сейчас называется Республика Беларусь. За это время тысячи военных конфликтов, различных войн прокатились через нашу территорию, но мы отстояли свое право жить на этой земле и развиваться так, как считаем нужным. В итоге мы пришли к суверенному государству. И, как говорит наш Президент, суверенитет в современных условиях - это самая большая ценность, - отметил ректор. - А суверенитет мы понимаем как право самим определять, каким образом мы должны развиваться, как жить, как строить свое государство. Эти вещи очень ценны. Если мы сегодня посмотрим на геополитическую ситуацию, которая складывается в мире, в частности в Европе, то увидим, что фактически в Европе и не осталось по-настоящему суверенных стран, которые проводят политику в интересах большинства народа. Не в интересах какой-то узкой группы и своих лиц либо каких-то иностранных заказчиков и кукловодов, а именно в интересах большинства своего народа. С данной точки зрения Беларусь - это уникальное государство, где благодаря тому, что у нас такой лидер, как Александр Лукашенко, это неукоснительно соблюдается. А именно - отстаивание интересов большинства нашего народа".

Историческая память всегда лежит в основе единства народа, общества и государства. "Очень важно, чтобы эта память была объективной, без искажения и фальсификации. Не дай бог, если народ перестанет помнить или будет в искаженном свете воспринимать свое историческое будущее. Будущего у этого народа не будет. Он постепенно уйдет с карты мира, растворится в другой массе народов, которые будут навязывать данному народу, государству свою волю, - констатировал он. - Сохранить эту историческую память мы сможем только взаимодействуя. Прежде всего это государственные органы, организации, научные сообщества, средства массовой информации, конечно же, учреждения образования и все граждане Республики Беларусь, которые хотят развивать то, что мы имеем. Не разрушать, а преумножать и совершенствовать".-0-

Фото Павла Орловского