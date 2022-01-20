Данилович: молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь должна понимать, что стоит за нашей историей. Об этом заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" ректор Академии управления при Президенте Беларуси кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

"Посмотрите, какой поток грязи вылился на советский период. Чуть ли не заставляли каяться за то, что мы жили в это время. Это нам пытались внушить, и по сей день Запад пытается на одну доску поставить Советский Союз и нацистскую Германию. Эти же все вещи оттуда проистекают, чтобы убрать наше ощущение, что мы наследники Победы. Именно здесь сломали хребет нацистской Германии и ее союзникам", - сказал Вячеслав Данилович.

Важно сохранить эту память и передавать из поколения в поколение. "Очень важно, чтобы наша системная работа находила отклик в сердцах нашей молодежи, тех, кто придет на смену нам. В этой связи комплексный подход очень важен. Мы в Академии управления стремимся все эти вещи четко позиционировать, чтобы студенческая молодежь, которая у нас обучается, понимала, что такое Беларусь, что стоит за нашей историей, - добавил ректор. - Мы ежегодно проводим ряд таких акций, как "Жыву ў Беларусі і тым ганаруся", "Свет Великой Победы". Акция по популяризации государственной символики "Роднае - народнае", потому что в нашу государственную символику заложен богатейший пласт истории, хотя об этом мало говорят. Кроме того, важно взаимодействовать с общественными организациями. В Академии управления вместе с Белорусским общественным объединением "Ветераны военной разведки" проводим военно-патриотическую акцию "Пока мы помним - мы живем". Студенты и ветераны разговаривают о нашем военном прошлом. Очень важно говорить с нашей молодежью, в том числе школьной. Это находит определенный отклик. И когда мы все на своих уровнях будем этот процесс осуществлять, то историческая память у нас будет сохраняться".-0-

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