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Общество
17 февраля 2021, 20:06

Данилович: в основе согласия в обществе должен быть такой праздник, как День народного единства

Вячеслав Данилович. Фото из архива
Вячеслав Данилович. Фото из архива
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе согласия в обществе должен быть такой праздник, как День народного единства. Такое мнение высказал ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В основе единства большинства общества обязательно, на мой взгляд, должен быть такой праздник, как День народного единства", - сказал Вячеслав Данилович. Он считает, что было символично учредить этот праздник в Год народного единства.

"Если мы говорим об историческом срезе, то, на мой взгляд, самое важное, ключевое событие, от которого нужно отталкиваться и с которым должен быть связан День народного единства именно в отношении нас, белорусов, это воссоединение белорусского народа, которое произошло в 1939 году. Это ключевое событие, акт исторической справедливости для нашего народа после того, как Беларусь по живому разделили на части", - отметил ректор Академии управления.

Историк уточнил, что праздник можно было бы учредить 17 сентября. Эта дата на слуху, ведь именно в этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной армии, в результате которого и произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Еще один возможный день для праздника - 14 ноября, когда на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон "О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики".

При этом Вячеслав Данилович обратил внимание: чтобы общество было едино, учредить новый праздник мало, пусть это и станет важным событием в истории современной Беларуси. "Надо уметь вести диалог с гражданами, работать на объединение народа. Без этой работы, конечно, народного единства не будет", - подчеркнул он.-0-

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