Дарья Домрачева поздравила белорусов с Днем Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Герой Беларуси Дарья Домрачева поздравила жителей Беларуси с Днем Победы, сообщает БЕЛТА.

Текст поздравления известная биатлонистка опубликовала на своих страницах в соцсетях. "Этот день - один из важнейших дней нашей истории. Эта война - наше историческое наследие, не позитивное, горькое и печальное, наследие, которое унесло жизнь каждого третьего жителя Беларуси тех лет, наследие, о котором важно знать и помнить. Помнить не для того, чтобы бояться, а чтобы мы и будущие поколения избежали ошибок прошлых лет. Мне повезло, кое-что о тех страшных днях мне рассказали бабушки, рассказывали немного, но в каждом слове ощущался ужасный накал тех дней. Они - поколение, прошедшее через войну, пережили все это, мы живем благодаря их отваге и подвигам. Давайте помнить. С Днем Победы!", - написала Дарья Домрачева.-0-