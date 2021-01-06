Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта - МВД

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата выдачи биометрических документов станет известна после принятия нормативного акта. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович, в настоящее время все подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел страны готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов. "Сотрудники обучены работе на новом оборудовании, приняли участие в успешной эксплуатации тестовой партии таких документов", - отметил он.

Говоря о сроках внедрения биометрических документов, Павел Хрищенович добавил, что в ближайшее время ожидается издание соответствующего законодательного нормативного правового акта, который и положит начало введения биометрии в Беларуси.-0-