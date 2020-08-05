Давно определилась с выбором, и он остается неизменным - председатель ассоциации многодетных родителей

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позитивные перемены, которые происходят в стране в течение последних трех десятков лет, условия для создания семьи и воспитания детей позволяют не сомневаться при выборе Президента. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась сегодня председатель ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко после того, как досрочно проголосовала на участке №185 в Минске.

Татьяна Кравченко - мама пятерых детей. "Своих ребят я растила в 90-е годы. Полностью согласна с Президентом, что плохо жить во время каких-то перемен. Какие у нас были условия для создания семьи и воспитания детей, и у нынешней молодежи - это просто несоизмеримо. И звать нас снова вернуться на 30 лет назад и предложить нам жить в эпоху перемен неприемлемо. Страшно подумать, что такое может повториться", - вспоминает она.

Женщина решила проголосовать досрочно из-за планов на выходные. "С выбором определилась давно, он остается стабильным, исходя из жизненного опыта и позитивных перемен в стране", - говорит избиратель.

Председатель общественного объединения также отметила, что вчера во время Послания Президента она была во Дворце Республики. "Хочу отметить, что оно очень емкое и насыщенное примерами: что уже сделано в стране, что еще предстоит. Большое внимание глава государства уделил развитию экономики, ведь от этого зависит и социальная политика. Важно, что предстоящая пятилетка вновь будет социально ориентированной, то есть для людей. Замечательно, что в Послании большой акцент был сделан на семейную политику, конкретно на многодетные семьи", - говорит Татьяна Кравченко. Она отмечает, что число родителей, которые имеют трех и более детей, в Беларуси постоянно растет.

"Естественно, во многом такие позитивные перемены обусловлены курсом государства на выделение льготного жилья, изменение условий в программе использования семейного капитала, увеличение социальной помощи, всевозможные льготы для многодетных - на земельный налог, питание, учебники и другое. Это и есть главная причина скачка рождаемости и увеличения многодетных семей", - считает Татьяна Кравченко.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходит с 4 по 8 августа включительно. Избирательные участки в эти дни открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.-0-