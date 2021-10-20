Давыдько: 2020-2021 годы стали временем снятия политических масок и показали - кто враг, а кто друг

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 2020-2021 годы - время снятия политических масок: понятно, кто враг, а кто друг. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, председатель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Парламентарий прокомментировал законопроект о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям, который был одобрен депутатами 4 октября в первом чтении. "Если человек уехал за границу и начал осуществлять враждебные действия в адрес своей страны, он не имеет права называться гражданином, да и не хочет им называться. Поэтому надо вносить изменения в действующее законодательство и предлагать его на обсуждение, может, даже на общественное, а потом в Палату представителей", - отметил Геннадий Давыдько.

Он также добавил, что, поскольку в Беларуси действует свобода слова, граждане страны могут придерживаться любых взглядов. Единственное условие - чтобы не было призывов к насилию.

"Да, могут быть другие взгляды на политическое и экономическое развитие страны. Пожалуйста, образовывай политическую партию, агитируй, рассказывай. У нас свобода слова. Но не призывай к насильственному свержению. Отстаивай точку зрения, завоевывай место в Палате представителей, улучшай страну. Критиковать можно. Одно условие для тех, кто критикует: надо любить объект критики, уважать как минимум и желать его усовершенствовать", - подчеркнул депутат.

Геннадий Давыдько обратил внимание, что критиковать за чужие деньги недопустимо. "2020-2021 годы - время снятия политических масок. Все намерения очевидны, цели понятны. Понятно, кто враг, а кто друг. В это время крайне важно сохранить государственность и те социальные гарантии, которые у нас есть. Это наша безусловная государственная ценность", - подытожил парламентарий. -0-