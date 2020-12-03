Давыдько: рассматривается вопрос организации интернет-трансляций заседаний из Овального зала

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассматривается вопрос организации интернет-трансляций заседаний из Овального зала, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам поступают обращения граждан даже не с просьбой, а с требованием осуществлять трансляции заседаний из Овального зала. Это приветствуется на всех уровнях. Думаю, в ближайшее время это будет рассмотрено, и на весеннюю сессию, скорее всего, мы уже выйдем с трансляциями в интернет-формате на сайте Палаты представителей. Потому что технологии это позволяют. Мы просто будем выкладывать в эфир наши заседания", - рассказал Геннадий Давыдько.

Парламентарий отметил, что основная дискуссионная работа проходит на заседаниях профильных комиссий. Вместе с тем обсуждения законопроектов продолжаются в Овальном зале. "Ряду наших избирателей будет интересна такая открытость. Это один из тех инструментов, которые очень важны в современном политическом моменте", - добавил он.-0-