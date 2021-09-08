Давыдько: в юморе есть красные линии, которые нежелательно пересекать

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В юморе есть красные линии, которые нежелательно пересекать. Так председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько прокомментировал выдворение из Москвы с пожизненным запретом на въезд в Россию белорусского комика азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал нижней палаты парламента.

"В марте он позволил себе неосторожное высказывание о русских, которое даже стыдно повторять в приличном обществе. По его мнению, это шутка, пустяк. По факту - оскорбление в чистом виде. Жаль, что он овладел циничным юмором и подорвался на мине собственного невежества и неуважения к самому себе. Изгнание послужит знаком всем остальным. В юморе есть красные линии, которые нежелательно пересекать, - отметил депутат. - Есть вещи, над которыми шутить никогда нельзя. Религия, национальность, родители. Вспомните теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo, пошутившего над пророком Мухаммедом".

По мнению Геннадия Давыдько, человеческих жертв можно было избежать, если бы карикатуру не опубликовали на передовице.

"Сатира - отдельный жанр, способный иронично обличать и менять ситуацию. Вспомните журнал "Крокодил", который жестко высмеивал различные ситуации. Давайте сохраним главное предназначение юмора - смешить и дарить людям радость, а не сеять вражду и ненависть", - призвал парламентарий.-0-