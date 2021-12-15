Дед Мороз, Снегурочка и сладкие подарки: предновогодний праздник для детей устроили в ТЛЦ

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Представители молодежного крыла союза женщин организовали сегодня для детей беженцев праздник со сладкими подарками, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 38-й день нахождения беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 800 человек, около 200 из них дети. Сегодня для них организовали праздник.

"В стране проходит акция "Наши дети". И эти дети нам не чужие. Для каждого из них мы подготовили подарок. Таким образом мы пытаемся хоть как-то скрасить жизнь этих детей, привнести в нее праздничные краски, поднять им настроение. Также мы хотим познакомить их с культурой празднования Нового года у нас в стране", - рассказала представитель минской городской организации Белорусского союза женщин Ирина Король. Также участие в организации праздника приняли представители БРСМ, профсоюзов.

Сегодня с детьми встретились Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры, ростовые куклы. Они пообщались с детьми, а также передали ребятам сладкие подарки.-0-