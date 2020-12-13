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13 декабря 2020, 21:17

Декретный отпуск и семейный капитал - Костевич рассказала о планируемых изменениях

Фото из архива
Фото из архива

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о планируемых изменениях, касающихся декретного отпуска и семейного капитала, в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ирина Костевич затронула вопрос сокращения декретного отпуска. "На декретный отпуск нужно смотреть с точки зрения будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И когда мы выйдем на соответствующий уровень развития этих услуг, только тогда будет приниматься эта мера, - подчеркнула она. - А модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три - для многодетных. Задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и семьями найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека".

По словам министра, за 10 лет количество многодетных семей в Беларуси увеличилось в два раза. Это связывают с мерами государственной поддержки, в том числе программой "Семейный капитал". За время работы программы в Беларуси было открыто более 92 тыс. депозитных счетов на общую сумму Br2,3 млрд. 26 тыс. многодетных семей досрочно использовали семейный капитал: 90% - для решения жилищного вопроса, 6% - на образование, 4% - на оказание платных медицинских услуг. Кроме того, в Беларуси планируют расширить возможности для его применения. "Прежде всего, предполагается расширение возможностей использования для строительства жилья: на покупку части жилого помещения, на ремонт и отделку квартиры. Думаю, в первом-втором квартале следующего года мы уже выйдем на некий проект документа, который будем рассылать на согласование заинтересованным государственным органам", - добавила Ирина Костевич.

В Беларуси в начале декабря утвердили национальную стратегию "Активное долголетие-2030". "Принятие этого документа обусловлено теми процессами, которые происходят в мире. Наблюдается старение населения. Сегодня граждан в возрасте старше 65 уже более 15%. По международным стандартам более 7% - это уже старое население. А по прогнозам Минэкономики, к 2030 году мы достигнем показателя более чем в 20%", - рассказала министр.

Она отметила, что люди в возрасте 60-70 лет достаточно активны, многие из них готовы работать и им нужно в этом помогать. "Что касается граждан старше 75 лет, там уже, как правило, достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Здесь необходима медицинская помощь, социальные услуги", - отметила Ирина Костевич.

Одна из задач стратегии "Активное долголетие-2020" - формирование комфортного уровня дохода пожилых граждан. "Если мы говорим про 2021 год, расходы на выплату пенсий будут опережать инфляцию. На следующую пятилетку заложены точно такие же посылы. Что касается добровольного накопительного страхования, этому инструменту уже почти 20 лет, но полноценного развития он не получил по ряду причин. Задача на следующую пятилетку - максимально обеспечить его развитие", - проинформировала министр.

По ее словам, пандемия значительно повлияла на рынок труда в этом году. "Но мы не увидели серьезного сокращения численности занятых в экономике. Да, наниматель замер, прием на работу сократился. Но мы не увидели и увеличения численности уволенных, даже наоборот, она сократилась более чем на 3%. Сегодня у нас 75 тыс. вакансий. Считаю, что это достаточное количество, чтобы те, кто хочет, пошли работать", - заявила Ирина Костевич.-0-

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