Делегат ВНС: местное самоуправление должно быть более эффективным

Во Дворце Республики

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местное самоуправление должно быть более эффективным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Коньковского сельского Совета депутатов, делегат VI Всебелорусского народного собрания Дмитрий Богушевич. "Для меня, как председателя сельсовета, самый актуальный вопрос - эффективность местного самоуправления. На мой взгляд, местное самоуправление в Беларуси надо развивать и надо больше делегировать полномочий населению. Каждый человек должен ощущать свою ответственность в любых моментах: в благоустройстве населенных пунктов, развитии предприятий", - сказал Дмитрий Богушевич. По его словам, ВНС - это возможность для каждого делегата высказать свое мнение и с высокой трибуны обозначить вопросы, которые волнуют жителей его региона. "Бесспорно, это очень важное политическое событие. Уверен, после 11-12 февраля мы начнем развиваться еще более эффективно и достигнем еще больших успехов", - отметил делегат. VI Всебелорусское народное собрание начинает сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений. Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля. Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0- Фото Оксаны Манчук, Сергея Шелега Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!