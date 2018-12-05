5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации стран - участниц детского "Евровидения-2018" в Минске высоко оценили работу волонтеров, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного директора телеканала "Беларусь 1" - исполнительный продюсер конкурса Ольга Саламаха. Она приняла сегодня участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе сердце".

"Все было идеально. И я могу сказать, что это были самые лучшие волонтеры за всю историю детского "Евровидения". Делегации, с которыми работали наши волонтеры, остались очень довольны. Добровольцы встречали их в аэропорту, работали с ними в гостинице, в пресс-центре, во время репетиций и финала конкурса. Все зарубежные гости с особой теплотой вспоминают наших волонтеров", - сказала Ольга Саламаха.

По ее словам, всего для работы на детском "Евровидении" были задействованы около 70 волонтеров и еще 200 человек помогали во время проведения самого шоу. "Я уверена, что любой из волонтеров, кто работал с нами, согласился бы сделать это еще раз. И, если будут в стране проходить подобные мероприятия, мы обязательно будем привлекать таких активных ребят", - отметила исполнительный продюсер конкурса.

"Мы гордимся тем, что именно волонтеры БРСМ и молодежные отряды охраны правопорядка стали частью международной команды детского "Евровидения-2018". Уже сегодня наши добровольцы активно проходят регистрацию на официальном сайте Дирекции II Европейских игр 2019 года в Минске, чтобы стать сопричастными к этому важному спортивному событию. В этом мероприятии будут задействованы и более полутысячи бойцов МООП, сервисные студенческие отряды", - рассказал координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" Роман Мамченко.

Он добавил, что у союза молодежи уже есть опыт работы на мероприятиях такого уровня. "Наши активисты трудились в информационных центрах столицы, гостиницах и фан-деревне во время чемпионата мира по хоккею 2014 года, оказывали помощь при проведении чемпионата Европы по художественной гимнастике в мае 2015 года в Минске, были задействованы в мероприятиях 45-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов и на многих других соревнованиях. Наши волонтеры обладают харизмой, они очень коммуникабельные и, самое главное, заинтересованы в том, чтобы презентовать нашу страну с лучшей стороны",- подчеркнул координатор волонтерского движения.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-