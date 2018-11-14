Делегация Минобороны Беларуси посещает с официальным визитом Вьетнам

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым посещает с официальным визитом Вьетнам. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
Визит проходит 14-16 ноября. Запланированы встречи и переговоры с высшим руководством государства, а также с министром национальной обороны Вьетнама, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества.-0-
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