Делегация Минобороны Беларуси посещает с официальным визитом Вьетнам

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства обороны Беларуси во главе с министром Андреем Равковым посещает с официальным визитом Вьетнам. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Визит проходит 14-16 ноября. Запланированы встречи и переговоры с высшим руководством государства, а также с министром национальной обороны Вьетнама, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития военного сотрудничества.-0-