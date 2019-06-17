Делегация Минобороны Беларуси проведет переговоры с руководством Сербии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начался рабочий визит в Сербию делегации Вооруженных Сил Беларуси во главе с министром обороны Андреем Равковым, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Программой визита предусматриваются переговоры главы белорусской военной делегации с руководством республики и оборонного ведомства Сербии. Планируется посещение мест проведения совместного сербско-белорусско-российского тактического учения", - рассказали в Минобороны.

Как сообщалось, учение "Славянское братство - 2019" проходит 13-27 июня на полигонах сербских вооруженных сил.-0-