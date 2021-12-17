Делегация Верховной контрольной палаты Польши обсудила с КГК Беларуси сохранение Беловежской пущи

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках деятельности рабочей группы по экологическому аудиту Европейской организации высших контрольных органов (ЕВРОСАИ) состоялся визит в Комитет госконтроля Беларуси делегации Верховной контрольной палаты Республики Польша во главе с директором регионального отделения палаты в Белостоке Янушем Павельчиком. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Верховная контрольная палата Польши возглавляет данную рабочую группу ЕВРОСАИ, а Комитет государственного контроля является членом этой группы.

Договоренность о визите в КГК была достигнута на последнем заседании рабочей группы ЕВРОСАИ, чтобы обсудить проведение международного координированного аудита защиты и охраны уникальных равнинных лесов в Беловежской пуще.

"Беловежская пуща является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, она сохранилась в относительно нетронутом состоянии в виде крупного массива только на территории Беларуси и Польши, - отметили в КГК. - Учитывая важность данной тематики, сегодня на встрече представители Комитета госконтроля и Верховной контрольной палаты обсудили вклад высших органов аудита в вопросы обеспечения экологической безопасности и защиты лесного фонда, создания совместной платформы для решения общих проблем в этой области".

Также сегодня обсуждены и другие вопросы сотрудничества двух контрольных ведомств в рамках ЕВРОСАИ, в том числе на региональном уровне.-0-