Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд - Генпрокуратура

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщила журналистам начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генпрокуратуры Анжелика Курчак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Генеральная прокуратура изучила переданное из Комитета государственной безопасности уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка и пришла к выводу о всестороннем и объективном исследовании его обстоятельств, полном соответствии обвинения собранным по делу доказательствам. В связи с чем Генеральная прокуратура направила это дело в Верховный суд для организации рассмотрения", - рассказала Анжелика Курчак.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.

В ходе расследования установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа в период с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее - ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее - ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых ими лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.

Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.

"Отмечу, что проверку на причастность должностных лиц Белгазпромбанка к коррупционным преступлениям правоохранительные органы начали еще в 2018 году. Одним из оснований для уголовного преследования послужили материалы, поступившие в конце 2019 года из Республики Кипр в рамках оказания международно-правовой помощи", - добавила Анжелика Курчак.-0-