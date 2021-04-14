Демократичное обсуждение Основного закона очень важно для нас - член Конституционной комиссии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для нас важно демократичное обсуждение Конституции, заявила журналистам председатель Минского областного совета депутатов, член Совета Республики, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне хотелось бы отметить, что вся информация, которая приходит в Конституционную комиссию, основывается исключительно на предложениях граждан. Чтобы это был демократичный подход к обсуждению всех вопросов, мы используем личные приемы, прямые телефонные линии, всевозможные дискуссионные, диалоговые площадки, в ходе которых люди высказывают предложения по внесению изменений в Конституцию. Поэтому, поверьте, у нас есть серьезная возможность проработать Основной закон", - сказала Наталья Якубицкая.

По ее словам, граждане достаточно активно выступают с предложениями. "Мы видим, что люди очень заинтересованы. Молодежь, старшее поколение - все абсолютно открыты, вносят предложения, и нам важно именно такое, демократичное, обсуждение Основного Закона", - заключила член Конституционной комиссии.

Сегодня проходит второе заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения по изменению конституционных положений об основах избирательной системы. Первое заседание состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-