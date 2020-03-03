День атомных технологий проведут в БГУ

На Дне атомных технологий в БГУ. Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День атомных технологий пройдет сегодня в Белгосуниверситете. Мероприятие организуется с целью популяризации атомной энергетики среди молодежи и информирования о перспективах профессионального роста в данной отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Мероприятие соберет более 150 будущих специалистов-ядерщиков химического, физического факультетов, а также Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ.

Ключевым событием Дня атомных технологий станет лекция заместителя генерального директора, руководителя Департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаила Чудакова. Гость также ответит на вопросы студентов и наградит самых активных участников дискуссии.

Кроме того, запланированы различные образовательно-развлекательные мероприятия, посвященные 75-летию атомной промышленности. В их числе "атомный" квест, викторина "Ядерный спринт", тематические загадки, лекции по атомной энергетике, выставка "Атомные технологии России". Кроме того, будут оборудованы зоны виртуальной реальности, где можно пройти экскурсию по АЭС. К слову, участие в активациях предполагает бонусы. Все заработанные во время локаций фишки можно будет обменять на призы - брендированную сувенирную продукцию от Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

В БГУ подготовка специалистов для атомной отрасли осуществляется на физическом, химическом факультетах, а также в Международном государственном экологическом институте им. А. Д. Сахарова. Обучение проводится по специальностям "ядерные физика и технологии", "ядерная и радиационная безопасность", "медицинская физика". Выпускники работают на строящейся Белорусской АЭС, в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, Объединенном институте энергетических и ядерных исследований НАН Беларуси, НИИ ядерных проблем БГУ и других организациях, связанных с производством и использованием источников ионизирующего излучения в различных секторах экономики.

Организаторами Дня атомных технологий выступают Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" при поддержке Министерства энергетики, БГУ и Информационного центра по атомной энергии (Минск).-0-