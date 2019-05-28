День Беларуси прошел в китайском Нанкине

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Беларуси прошел 28 мая в китайском Нанкине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Город Нанкин, административный центр одного из наиболее развитых регионов Китая - провинции Цзянсу, стал местом проведения ряда мероприятий по расширению и укреплению партнерства. В Нанкинском университете науки и технологий состоялась презентация экспозиции "Антифашистское движение сопротивления на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 годов", посвященной 75-й годовщине освобождения Беларуси. В церемонии открытия выставки, созданной на основе фотодокументальных материалов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, приняли участие секретарь парткома КПК нанкинского университета Цзюнь Чжан, генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель. Выставку посетила делегация вуза-партнера Гомельского госуниверситета имени Ф.Скорины во главе с ректором Сергеем Хахомовым, преподаватели и студенты нанкинского университета, белорусские студенты и магистранты, обучающиеся в вузах Нанкина. В экспозиции представлены фотографии о героях партизанской войны, о боевой деятельности партизан, участников антифашистского подполья, в том числе в Витебске, где вместе с белорусами против фашистских оккупантов боролись китайские граждане.

В нанкинском университете был открыт Центр изучения Беларуси, который станет площадкой для студентов и преподавателей, заинтересованных в изучении культуры, истории, литературы и традиций белорусского народа. На церемонии была отмечена важность открытия центра в текущем году, объявленного Годом образования Беларуси в Китае. Он должен стать для китайских партнеров своеобразным окном в Беларусь и внести свой вклад в расширение и укрепление гуманитарной составляющей концепции "Пояс и Путь".

Завершился день проведением форума по содействию торговому сотрудничеству провинции Цзянсу с Беларусью, в рамках которого состоялась презентация продукции могилевской молочной компании "Бабушкина крынка". Валерий Мацель особо отметили высокое качество белорусского молока, перспективы его успешного продвижения на рынок провинции. Молоко из Беларуси уже продается в 40 супермаркетах торговой сети компании "Суго супермаркет".-0-

Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае