14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День библиотек Беларуси отметят 15 сентября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для своих читателей Фундаментальная библиотека БГУ организует ряд праздничных мероприятий. Акция "День возвращенной книги" позволит вернуть несданную в срок литературу без оплаты задолженности. А на тематической встрече "В праздник с чаем не скучаем" каждому посетителю предложат горячие напитки и угощения.

В библиотечных залах факультетов вуза в этот день будет организован день бесплатных дополнительных библиотечно-информационных услуг. Студенты и сотрудники университета смогут бесплатно взять книги домой из фондов читальных залов, обратиться за редактированием библиографических описаний в списке к научной работе, распечатать документ или сделать его копию.

Также на факультетах радиофизики и компьютерных технологий, международных отношений и филологическом пройдут книжные выставки, посвященные истории и современному развитию отечественных и мировых библиотек. Кроме того, в этот день лучшие сотрудники Фундаментальной библиотеки БГУ за добросовестную трудовую деятельность и достижения высоких показателей в работе будут удостоены наград БГУ.

День библиотек Беларуси отмечается в стране ежегодно 15 сентября с 2001 года. В качестве даты был выбран день основания главного книжного хранилища страны - Национальной библиотеки. В основу ее создания легли книжные фонды библиотеки Белорусского государственного университета.-0-